Тысячи верующих прошли крестным ходом в Печорах

20:34, 27 августа 2019, ПАИ

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Празднества проходят с 27 по 29 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 27 августа, состоялась малая вечерня на Успенской площади, всенощное бдение на Успенской площади. После освящения хлебов тысячи верующих прошли крестным ходом с чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловскую площадь.

Во сколько состоятся другие богослужения и крестные ходы в рамках празднества, можно ознакомиться здесь>>>