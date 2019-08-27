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Общество

Тысячи верующих прошли крестным ходом в Печорах

В Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Празднества проходят с 27 по 29 августа.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, сегодня, 27 августа, состоялась малая вечерня на Успенской площади, всенощное бдение на Успенской площади. После освящения хлебов тысячи верующих прошли крестным ходом с чудотворной иконой Божией Матери «Успение» на Михайловскую площадь.

Во сколько состоятся другие богослужения и крестные ходы в рамках празднества, можно ознакомиться здесь>>>

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