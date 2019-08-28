Жители России задолжали за коммунальные услуги 564,5 млрд рублей

09:00, 28 августа 2019, ПАИ

Жители России задолжали за коммунальные услуги 564,5 млрд рублей, сообщает газета «Известия».

В число неплательщиков входят не только физические лица, но и товарищества, кооперативы, некоммерческие объединения граждан, а также их управляющие компании. Собирались данные о долгах за услуги по водоснабжению, водоотведению, тепло- и электроснабжению, а также газоснабжению и плате за жилое помещение. При этом, по данным Росстата за I квартал, только по прямым договорам с ресурсоснабжающим организациями (РСО) физические лица задолжали более 300 млрд рублей за коммунальные услуги (без учета жилищных). Причем больше всего — за тепло — 146,4 млрд рублей. Оставшиеся средства — это долги управляющих компаний перед сбытовыми.

Долги промышленных и прочих потребителей по оплате ЖКУ в I квартале 2019 года увеличились на 1,2%. Их долг составил 530,2 млрд рублей. Таким образом, население и промышленные потребители суммарно должны за жилищно- коммунальные услуги почти 1,1 трлн рублей.