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Общество

Новая школа в Дно прошла общественную приемку

Дновская средняя образовательная школа прошла общественную приемку 28 августа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В мероприятии участвовали председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов, депутаты Псковского областного Собрания Сергей Быков и Геннадий Григорьев, общественный помощник губернатора Владимир Петров, председатель Профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, руководство областного управления капитального строительства, представители подрядной организации, педагоги этого образовательного учреждения и сельских школ, а также родители.

Участники осмотрели помещения нового образовательного учреждения и учебные классы. Сейчас завершаются работы по благоустройству и уборке прилегающей к школе территории, которые завершат к началу учебного года. Особое внимание уделялось тому, что все школьное пространство, внутренние помещения учреждения адаптированы для представителей маломобильных групп.

По итогам осмотра участники общественной приемки дали положительные оценки образовательному учреждению, отметив, что к началу нового учебного года школа полностью готова.

«Мы будем стараться, чтобы потенциал Дновской школы был максимально использован на территории муниципалитета. Планируем, что по некоторым программам дополнительного образования, предпрофильной подготовки здесь также будут заниматься учащиеся сельских школ Дновского района», — отметил Александр Седунов.

В этот день на базе Дновской школы состоялся районный августовский педагогический совет, на котором в первую очередь рассмотрели различные вопросы реализации мероприятий национального проекта «Образование». Кроме того, лучшие педагоги были отмечены грамотами профильного комитета.

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