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Общество

Новая школа в Дно введена в эксплуатацию

В Дно введена в эксплуатацию новая средняя образовательная школа. Комитет по образованию Псковской области выдал учреждению лицензию на осуществление образовательной деятельности, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

«Школа готова принять учащихся. В настоящее время все работы по отделке помещений, сборке мебели полностью завершены. Во многом это образовательное учреждение для региона уникально — по подходу к организации учебного процесса, по уровню размещенного оборудования», — отметил руководитель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

В классах школы установлено специальное оборудование, также в учреждении будут организованы классы робототехники и 3D-моделирования.

Новая школа в Дно на 500 мест заменит аварийное здание 1947 года постройки. На строительство было выделено свыше 378 млн рублей из бюджетов различного уровня. Трехэтажное здание соответствует самым современным требованиям. Строительство школы велось в рамках нацпроекта «Образование» и госпрограммы «Содействие созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях». Губернатор Псковской области Михаил Ведерников лично контролировал реализацию проекта. Школа откроется 2 сентября.

Эта школа стала третьей по счету, построенной за последние несколько лет в Псковской области. До этого в эксплуатацию были введены здание инженерно-лингвистической гимназии в Пскове на 1 тысячу 300 мест, корпус школы № 6 в Великих Луках на 800 мест. А к концу ноября 2020 года будет построена новая школа в Великих Луках, аукцион по поиску подрядчика уже объявлен.

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