Нетрезвый мужчина обокрал автобус хоккейной команды в Минске
50-летний нетрезвый житель украл майки из автобуса хоккейной команды, припаркованного возле одной из гостиниц в Минске. Как пишет БЕЛТА, оперативные сотрудники задержали злоумышленника.
Отмечается, что мужчина похитил вещи из багажного отделения, которое оказалось открытым, но его заметил охранник гостиницы. Подозреваемый в краже оказался безработным и ранее судимым за хищение.
Следствие даст правовую оценку действиях злоумышленника. Материалы проверки передали в Центральный (Минска) РОСК.