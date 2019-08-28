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Общество

Нетрезвый мужчина обокрал автобус хоккейной команды в Минске

50-летний нетрезвый житель украл майки из автобуса хоккейной команды, припаркованного возле одной из гостиниц в Минске. Как пишет БЕЛТА, оперативные сотрудники задержали злоумышленника.

Отмечается, что мужчина похитил вещи из багажного отделения, которое оказалось открытым, но его заметил охранник гостиницы. Подозреваемый в краже оказался безработным и ранее судимым за хищение.

Следствие даст правовую оценку действиях злоумышленника. Материалы проверки передали в Центральный (Минска) РОСК.

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