Новую дисциплину военно-прикладного спорта планирует зарегистрировать Минобороны
Министерство обороны России планирует зарегистрировать в Минспорте армейскую тактическую стрельбу как отдельную дисциплину военно-прикладного вида спорта «Стрельба из штатного табельного оружия», пишет ТАСС.
Отмечается, что такое решение приняли на заседании оргкомитета по созданию Федерации армейской тактической стрельбы, которое прошло 28 августа в Многофункциональном огневом центре парка «Патриот».
«Армейская тактическая стрельба становится неотъемлемой частью боевой подготовки. Отданные министром обороны России указания по внедрению упражнений с элементами практической стрельбы в огневую подготовку войск уже реализуются», - отметил заместитель министра обороны России генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров.
Решение о создании Федерации армейской тактической стрельбы было принято министром обороны РФ Сергеем Шойгу по результатам проведения в зимнем периоде обучения 2019 учебного года занятий и соревнований по данной дисциплине.