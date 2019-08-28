0
22:24
«Сетомаа. Семейные встречи» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:05
Престольный праздник Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре (ФОТОРЕПОРТАЖ)
21:02
Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно
19:52
Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии
18:25
Выше неба: Топ-5 самых высоких зданий и сооружений Пскова
17:33
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
17:03
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
Еще новости
Общество

Уникальную операцию на позвоночнике провели в России

Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени Бурденко впервые в России выполнили эндоскопическую трансфораминальную реконструктивную операцию на поясничном отделе позвоночника. Как пишет ТАСС, при выполнении операции врачи использовали систему эндоскопической хирургии позвоночника и систему задней чрезкожной стабилизации.

По данным Минобороны, эта методика позволила значительно уменьшить размеры доступа для удаления грыжи диска и передней стабилизации поясничного отдела позвоночника до 1 см, снизить травматизацию мышечных тканей и корешков спинного мозга, а также сократить реабилитационно-восстановительный период и уменьшить риск развития инфекционных осложнений.

Отмечается, что через 2 часа после проведения сложной операции пациент был активизирован и выписан на третьи сутки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

«Сетомаа. Семейные встречи» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 августа 2019
«Сетомаа. Семейные встречи» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Престольный праздник Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре (ФОТОРЕПОРТАЖ)
28 августа 2019
Престольный праздник Успения Богородицы в Псково-Печерском монастыре (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно
28 августа 2019
Депутаты областного Собрания осмотрели новую школу в Дно
Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии
28 августа 2019
Петр Крупеня и Аркадий Мурылев подписали соглашение о взаимодействии
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков
28 августа 2019
2 сентября в Пскове приступят к сносу незаконно установленных гаражей и киосков 1
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
28 августа 2019
Псковская область участвует в конкурсе National Geographic
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
28 августа 2019
Сето из Эстонии и России собрались на фестиваль в Псковской области
Новую спортивную площадку открыли в Печорах
28 августа 2019
Новую спортивную площадку открыли в Печорах

Идет загрузка...