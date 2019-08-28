Уникальную операцию на позвоночнике провели в России

23:00, 28 августа 2019, ПАИ

Специалисты нейрохирургического центра Главного военного клинического госпиталя (ГВКГ) имени Бурденко впервые в России выполнили эндоскопическую трансфораминальную реконструктивную операцию на поясничном отделе позвоночника. Как пишет ТАСС, при выполнении операции врачи использовали систему эндоскопической хирургии позвоночника и систему задней чрезкожной стабилизации.

По данным Минобороны, эта методика позволила значительно уменьшить размеры доступа для удаления грыжи диска и передней стабилизации поясничного отдела позвоночника до 1 см, снизить травматизацию мышечных тканей и корешков спинного мозга, а также сократить реабилитационно-восстановительный период и уменьшить риск развития инфекционных осложнений.

Отмечается, что через 2 часа после проведения сложной операции пациент был активизирован и выписан на третьи сутки.