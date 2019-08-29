Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове

09:39, 29 августа 2019, ПАИ

После проверки регионального комитета по охране объектов культурного наследия собственнику памятника архитектуры XIX века на улице Красных Партизан, 13 в Пскове грозит административная ответственность. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета Наталья Тихомирова.

Её ответ стал реакцией на жалобу псковича на сайте губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о том, что дом на улице в центре города много лет находится в аварийном состоянии после пожара и представляет опасность для проходящих мимо пешеходов. «Кто будет отвечать, если вдруг однажды доска с гвоздями, свисающая с крыши здания, упадёт кому-нибудь на голову? Я понимаю, что это объект культурного наследия, находится под охраной и снести его нельзя, а на восстановительные работы нет средств. Прошу закрыть аварийное здание сеткой фальшфасада или каким-либо иным способом обезопасить людей от возможных падений элементов крыши и стен здания», - написал житель Пскова.

По словам Натальи Тихомировой, здание находится в частной собственности физического лица, и именно собственник объекта культурного наследия несет ответственность за сохранение и содержание объекта культурного наследия в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.

В 2017 году в ходе внеплановой выездной проверки в отношении собственника памятника сотрудники комитета обнаружили нарушения требований законодательства в области охраны объектов культурного наследия. По результатам проверки собственнику выдано предписание об устранении выявленных нарушений с указанием конкретных сроков исполнения, которые истекают в конце 2019 года.

Также в августе 2017 года владельцу выдали задание на проведение работ по сохранению этого объекта культурного наследия.

В июне этого года комитет направил собственнику письмо о необходимости выполнения первоочередных противоаварийных работ, в том числе монтажа защитной сетки (фальшфасада) и установке защитного ограждения. Нарушения до сих пор не устранены. В связи с этим комитет принял решение о проведении повторной проверки. В случае невыполнения предписания в отношении собственника памятника будет составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в суд.