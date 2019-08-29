Детский омбудсмен станет гостем ПАИ-live в 12:00

09:58, 29 августа 2019, ПАИ

29 августа в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live cтанет уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

Накануне учебного года в Роскачестве рассказали, как помочь школьникам справиться с «кибербуллингом» - детской травлей в интернете. По данным ведомства, актуальность этой проблемы ежегодно растет, количество детей, регулярно проводящих время в сети, увеличивается постоянно и по показателю интернет-вовлеченности подростков Россия обгоняет ЕС и США.

В прямом эфире Наталья Соколова оценит масштабы «школьной травли» в Псковской области, даст рекомендации школьникам и их родителям, а также прокомментирует последние резонансные происшествия с несовершеннолетними, нарушения в школьном питании и организации детского отдыха.

Свои вопросы детскому омбудсмену можно оставить на странице ПАИ-live.