Злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках

13:47, 17 июня 2019, ПАИ

16 июня неизвестный злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в СУ СК РФ по Псковской области.

На месте происшествия все еще работает следственно-оперативная группа из числа сотрудников территориального следственного отдела и следователей-криминалистов аппарата управления, работу которой координирует лично руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

По предварительным данным, вечером 16 июня злоумышленник открыл стрельбу из пневматического оружия по несовершеннолетним, которые играли в футбол на детской площадке. В результате 16-летний подросток получил пулевое ранение в грудь, только благодаря профессионализму медицинских работников Великолукской межрайонной больницы он остался жив.

В настоящее время следователи совместно с полицейскими проводят мероприятия по установлению и изобличению виновного. По данному факту следственный отдел по Великим Лукам СУ СК РФ по Псковской области возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

Следственное управление просит граждан, располагающих какой-либо информацией о преступнике, сообщить в следственный отдел по адресу: Великие Луки, улица Новосокольническая,17 Б, либо позвонить по телефонам в Великих Луках 8 (81153) 7-11-34 или в Пскове «телефон доверия» 8 (8112) 290-619.