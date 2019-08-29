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Общество

Российским школам разрешили проводить уроки по киберспорту

Минпросвещения России разрешило проводить в школах факультативные уроки по киберспорту в качестве эксперимента в 2020–2025 годах, сообщает «Лента.ру».

Представители ведомства отметили, что по госстандартам образовательные организации могут сами принимать решение о включении в учебный план дополнительных занятий, в том числе и по киберспорту.

Институт развития интернета предложил Минпросвещения ввести в школах факультативные уроки по киберспорту, в том числе по Dota 2, Hearthstone, Minecraft, CodinGame, FIFA 19 и World of Tanks. В организации отмечали, что с помощью этих игр дети смогут развивать стратегическое и креативное мышление, логику, скорости реакции и базовые навыки командной игры.

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