Российским школам разрешили проводить уроки по киберспорту

10:42, 29 августа 2019, ПАИ

Минпросвещения России разрешило проводить в школах факультативные уроки по киберспорту в качестве эксперимента в 2020–2025 годах, сообщает «Лента.ру».

Представители ведомства отметили, что по госстандартам образовательные организации могут сами принимать решение о включении в учебный план дополнительных занятий, в том числе и по киберспорту.

Институт развития интернета предложил Минпросвещения ввести в школах факультативные уроки по киберспорту, в том числе по Dota 2, Hearthstone, Minecraft, CodinGame, FIFA 19 и World of Tanks. В организации отмечали, что с помощью этих игр дети смогут развивать стратегическое и креативное мышление, логику, скорости реакции и базовые навыки командной игры.