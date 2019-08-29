Российским школам разрешили проводить уроки по киберспорту
Минпросвещения России разрешило проводить в школах факультативные уроки по киберспорту в качестве эксперимента в 2020–2025 годах, сообщает «Лента.ру».
Представители ведомства отметили, что по госстандартам образовательные организации могут сами принимать решение о включении в учебный план дополнительных занятий, в том числе и по киберспорту.
Институт развития интернета предложил Минпросвещения ввести в школах факультативные уроки по киберспорту, в том числе по Dota 2, Hearthstone, Minecraft, CodinGame, FIFA 19 и World of Tanks. В организации отмечали, что с помощью этих игр дети смогут развивать стратегическое и креативное мышление, логику, скорости реакции и базовые навыки командной игры.