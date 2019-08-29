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Общество

Начался ПАИ-live с уполномоченным по правам ребенка в Псковской области (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)

Началась видеотрансляция из редакции ПАИ, гость прямого эфира проекта ПАИ-live - уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталья Соколова.

В предверии 1 сентября специалисты Роскачества опубликовали рекомендации, как помочь школьникам справиться с «кибербуллингом» - детской травлей в интернете. По информации ведомства, актуальность этой проблемы растет ежегодно. Это, в том числе, связано с быстрыми темпами роста нтернет-вовлеченности подростков, Россия по этому показателю обгоняет ЕС и США.

В прямом эфире Наталья Соколова оценит масштабы «школьной травли» в Псковской области, даст рекомендации школьникам и их родителям, а также прокомментирует последние резонансные происшествия с несовершеннолетними, нарушения в школьном питании и организации детского отдыха, расскажет о создании общественного детского совета.

Свои вопросы детскому омбудсмену можно оставить на странице ПАИ-live.

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