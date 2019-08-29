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Общество

13 внеплановых проверок качества зерна провел в Псковской области Россельхознадзор

Сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям провели в Псковской области за первое полугодие 13 внеплановых проверок качества зерна и продуктов его переработки. Такие данные названы в ходе публичных обсуждений результатов правоприменительной практики ведомства за первое полугодие 2019 года. Мероприятие проходит в администрации региона 29 августа, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Эксперты сообщили, что за данный период проведены 11 плановых и 13 внеплановых проверок, а также 99 иных контрольно-надзорных мероприятий. Проверено в общей сложности 11,5 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки.

В сфере семеноводства сельскохозяйственных растений проведена 1 плановая проверка и 90 иных контрольно-надзорных мероприятий. Составлено 89 протоколов.

Проведена значительная профилактическая работа — 246 таких мероприятий состоялось в первом полугодии.

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