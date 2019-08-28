Вперед в прошлое: «Тачка на миллион» - внушительный памятник Джону Делореану от режиссера Ника Хэмма

19:18, 29 августа 2019, ПАИ

В прокате «Тачка на миллион»: биографическая комедийная драма Ника Хэмма о не самом лучшем отрезке жизни амбициозного инженера Джона Делореана – создателя легендарного автомобиля DeLorean DMC-12, который впоследствии, после трилогии «Назад в будущее», станет культовым спорткаром. Муслим Камалов считает, что британец Ник Хэмм сумел создать пусть и не идеальный, но все же неплохой памятник Делореану.

Жаркая Калифорния 70-х. Авиапилот Джим Хоффман (Джейсон Судейкис) прикидывается обычным семьянином – заботливым папашей и верным мужем, - а не деле же работает на крупных наркодилеров, доставляя «ангельскую пыль» на легкомоторных самолетах. В жизни Хоффмана настает не самый приятный момент, когда ФБР ловит его с поличным, но Джиму удается выйти сухим из воды. Это только, правда, на первый взгляд: ФБР вербует Хоффмана для того, чтобы прижучить крупную рыбу – дилера Моргана Хетрика (Майкл Кудлиц).

Дело у Хоффмана долго не двигается с мертвой точки, но все меняется, когда он переезжает с семьей в роскошный белоснежный особняк, а по соседству на лужайке разгуливает гений автомобилестроения Джон Делореан (Ли Пейс). Инженер намерен воплотить мечту всей жизни и создать «спорткар, который будет доступен каждому», но на эту амбициозную затею Делореану требуются несколько десятков миллионов. Подружившийся с ним Хоффман подбивает Делореана на весьма прибыльную наркосделку.

«Тачка на миллион» закрывала прошлогодний Венецианский международный кинофестиваль – кажется, невозможно было найти лучшей разгрузочной ленты после тонн надменных авторских картин смотра. Жаркий, яркий и пестрый фильм британского постановщика Ника Хэмма сделан в довольно сдержанной манере, ловко балансирует на грани комедии и биографической драмы и не пытается лишний раз сумничать – в общем, лента в известнейшем жанре «ни туда, ни сюда». Есть, например, Джейсон Судейкис, все еще не вылезающий на уровень серьезных кинообразов: в какую дрянную комедию сегодня не сунься – везде обнаружится Судейкис в роли какого-то абстрактного шалопая. Вот и в «Тачке», несмотря на реальный прототип, он остается неизменным – усатым инфантильным дурнем с вечно глуповатым выражением лица – поэтому, собственно, и совершенно другой, революционной актерской игры от него ждать не приходится. А с загримированным до неузнаваемости Ли Пейсом все обстоит куда лучше: с первых кадров перед нами, практически, тот самый Делореан – нагловатый, но целеустремленный гений-пижон, Илон Маск своего времени, к которому идет, кажется, любая рубашка эпохи 70-х.

С реконструкцией этой самой, популярной сейчас у киноделов, эпохи Ник Хэмм справился также успешно и не переборщил: 1970-е подчеркнуты не только пышными париками и диско-треками, но и превосходно подобранными костюмами и, естественно, легендарными (уже ретро-) автомобилями. Сама «звезда» фильма – DeLorean – появляется в кадре лишь на пару минут в финале, до этого мелькая разве что в старых новостных сюжетах и рекламных роликах. Но, что тогда, 40 лет назад или в трилогии «Назад в будущее», что сейчас – от этого великолепного автомобиля до сих пор тяжело оторвать взгляд. И фильм, естественно, частично о том, насколько Делореан был одержим своей мечтой о создании идеального автомобиля: несколько подобных эмоциональных и, скажем, воодушевляющих моментов Хэмм со сценаристом Колином Бейтманом все же вбросили, хоть чем-то заполнив пробелы этой весьма пустоватой истории.

Параллельно с событиями из непростой жизни Делореана и Хоффмана режиссер вплетает судебный процесс из недалекого будущего, создавая тем самым эффект динамики. Но выглядят такие отрезки с заседанием из зала суда, где собственно присяжным нужно будет решить судьбу Делореана, - как отдельные части уже совсем другого фильма, куски отстыковываются и не работают в связке с основным сюжетом. Попытка повторить успех «Социальной сети» Финчера увы, провалилась: Хэмм и Бейтман явно планировали, видимо, выжать из себя Соркина, но что-то пошло не так, поэтому получилась такая странная дробь. Еще одна серьезная претензия к фильму – до невозможного отвратительный монтаж – особенно отчетливо он будет заметен как раз в сценах с судебным процессом и в некоторых диалогах.

«Тачка на миллион» - конечно, совершенно безобидная и быстрозабываемая в своем жанре лента, в которой полно, как и откровенно дурацких эпизодов (к примеру, с вечеринками и миленькой, но здесь почему-то дико раздражающей Эрин Мориарти), так и весьма неплохих сентиментальных, завязанных на теме пресловутой «крепкой мужской дружбы», где за Делореана и двор Хоффман, при необходимости, выстрелит в упор: как и в случае «Однажды в… Голливуде», в «Тачке» также калифорнийский неудачник выручает своего звездного соседа. До «спагетти-вестерна» создатели, безусловно, дело не доводят - все-таки не тот случай, - а лишь ставят в этом местами пресноватом, иногда нескладном, но все равно на удивление приятном фильме внушительный памятник Джону Делореану.