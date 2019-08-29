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Общество

Участок улицы Юбилейной в Пскове перекроют для автомобилей 2-4 сентября

Участок улицы Юбилейной в Пскове закроют для автомобильного движения с 8:00 2 сентября по 20:00 4 сентября в связи с дорожными работами, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Полностью закроется движение автотранспорта на участке дороги от автобусной остановки «Храм Александра Невского» до перекрестка с Красноармейской набережной.

Движение автобусов в направлении Рижского проспекта пройдет по улице Мирной, а далее с выездом на улицу Максима Горького, в направлении вокзала - по улицам Максима Горького, Розы Люксембург, Народной и Юбилейной.

Улицу Юбилейную планируется отремонтировать к 15 октября. Ремонтные работы проводит компания «ДорСтройСервис». Всего на ремонт улицы направят около 130 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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