Единороссы помогли собраться псковским детям в школу

16:29, 29 августа 2019, ПАИ

Более 10 килограммов мороженого, торты и шесть коробок канцелярских принадлежностей передали представители «Единой России» воспитанникам псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии, сладкое и школьные принадлежности единороссы передали псковским детям в рамках акции «Собери ребенка в школу».

В ходе акции воспитанникам псковского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, рассказали об истории Псковской области, с момента образования которой прошло уже 75 лет. После этого прошел концерт в исполнении детского духового оркестра «Геликон». А в завершение встречи состоялось праздничное чаепитие.

«Партийцы ежегодно выступают в роли соорганизаторов и активных участников благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Это добрая и очень важная инициатива, ведь дети-сироты, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, особенно нуждаются в нашей заботе и поддержке. Сегодня каждый имеет возможность оказать адресную помощь в их подготовке к новому учебному году, и члены партии «Единая Россия» в числе неравнодушных», - отметил руководитель регионального исполнительного комитета партии Андрей Карпов.