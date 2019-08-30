В школах Псковской области выявлены нарушения пожарной безопасности

12:04, 30 августа 2019, ПАИ

В образовательных учреждениях Псковской области выявлены нарушения пожарной безопасности: в школах не была настроена система пожарной сигнализации. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Всего в России не была настроена система пожарной сигнализации в 675 школах. В частности, в Дагестане специалисты обнаружили нарушения в 280 образовательных учреждениях.

Эксперты связывают такую ситуацию с недостатком финансирования в регионах, либо – с человеческим фактором.

К концу августа надзорные органы МЧС проинспектировали более 49,6 тысяч образовательных учреждений по всей России – около 94% всех школ. Именно проблемы с пожарной сигнализацией встречаются чаще других нарушений.