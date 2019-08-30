0
11:17
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
10:44
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
10:12
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области
09:15
Непенсионный возраст: Старейшая сотрудница Псковского музея покинула пост хранительницы
22:48
Общественный центр в Изборске создадут в 2020 году
19:25
Парк и часть набережной реки Шелони благоустроят в Порхове
17:45
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
Еще новости
Общество

Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября

Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября, заявила на пресс-конференции 30 августа начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ремонт и модернизацию школьных зданий муниципалитет вложил порядка 67,5 млн рублей, это на 22 млн больше, чем в прошлом году. «Для муниципалитета это, конечно, колоссальная нагрузка, - признала Анна Кузыченко. - Но зато на данный момент практически во всех школах Пскова завершены ремонтные работы. Псков готов к началу нового учебного года».

При этом на устранение абсолютно всех имеющихся замечаний и недостатков необходимо ещё порядка 152 млн рублей. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
30 августа 2019
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
30 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области
30 августа 2019
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области
Непенсионный возраст: Старейшая сотрудница Псковского музея покинула пост хранительницы
30 августа 2019
Непенсионный возраст: Старейшая сотрудница Псковского музея покинула пост хранительницы
Общественный центр в Изборске создадут в 2020 году
29 августа 2019
Общественный центр в Изборске создадут в 2020 году
Парк и часть набережной реки Шелони благоустроят в Порхове
29 августа 2019
Парк и часть набережной реки Шелони благоустроят в Порхове
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
29 августа 2019
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области
29 августа 2019
Программа социально-экономического развития региона разрабатывается в Псковской области

Идет загрузка...