Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября

11:17, 30 августа 2019, ПАИ

Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября, заявила на пресс-конференции 30 августа начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В ремонт и модернизацию школьных зданий муниципалитет вложил порядка 67,5 млн рублей, это на 22 млн больше, чем в прошлом году. «Для муниципалитета это, конечно, колоссальная нагрузка, - признала Анна Кузыченко. - Но зато на данный момент практически во всех школах Пскова завершены ремонтные работы. Псков готов к началу нового учебного года».

При этом на устранение абсолютно всех имеющихся замечаний и недостатков необходимо ещё порядка 152 млн рублей.