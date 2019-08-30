Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане

13:46, 30 августа 2019, ПАИ

В Нижнекамске (Республика Татарстан) на аллее почетных граждан городского кладбища в братской могиле захоронят останки 18 солдат, погибших во время Великой Отечественной войны под Великими Луками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Нижнекамского муниципального раойна.

Сообщается, что сейчас уже готов предварительный эскиз братской могилы.

В 1941 году в Казани сформировали 80-й батальон. Помимо местных призывников в него вошли и нижнекамцы, большая часть из которых погибла зимой 1942 года. С 2002 года петропавловский отряд «Поиск» разыскивал бойцов в Псковской области.

Глава района Айдар Метшин рассказал, что у некоторых из бойцов «татарского» батальона, чьи останки были подняты, найдены родственники. В некоторых случаях проводили ДНК-экспертизы.