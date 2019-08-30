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Общество

Пять лучших военно-исторических фильмов покажут в двух музеях Псковской области

Два музея Псковской области присоединились к акции «Всероссийские Дни военно-исторического кино», которая пройдет с 1 по 15 сентября по инициативе московского Музея Победы и приурочена к 80-летию со дня начала Второй мировой войны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В частности, посетители Военно-исторического музея-заповедника и Краеведческого музея Великих Лук смогут бесплатно посмотреть лучшие военно-исторические картины.

Фестиваль откроет лента Алексея Федорченко «Война Анны» - лучший российский фильм 2018 года по версии премии «Золотой Орел», «Ника» и премии кинокритиков «Белый слон». Кроме того, великолучане увидят фильмы «Они сражались за Родину», «Брестская крепость», «Белый тигр», «Семь пар нечистых».

Дни военно-исторического кино пройдут в рамках федерального проекта «Территория Победы» при поддержке Российского военно-исторического общества, киноконцерна «Мосфильм», ООО «САГа», ООО «Корнер Ворк», ООО «Кинологистика Шоу», «АРК-ФИЛЬМ».

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