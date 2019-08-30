Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе

14:28, 30 августа 2019, ПАИ

30 августа исполнилось 75 лет со дня образования УМВД России по Псковской области. Юбилейную дату отметили торжественным собранием в зале Псковского театра драмы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников отметил, что псковское управление было создано в августе 1944 года, спустя всего месяц после освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. «Города и села лежали в руинах, приходилось восстанавливать хозяйство, устанавливать правопорядок, постепенно послевоенные трудности удалось преодолеть, - отметил он.

Алексей Овсянников также отметил, что помимо борьбы с криминалом псковские милиционеры принимали участие в конфликтах в Афганистане, на Северном Кавказе, участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. «За это время произошло много перемен, в том числе смена названия ведомства, однако задачи перед ведомством стоят все те же - обеспечение безопасности граждан», - подчеркнул он.

Руководитель регионального ведомства отметил, что благодаря работе сотрудников управления снизилась регистрация особо тяжких преступлений, возросла раскрываемость преступлений всех видов. «В этом году к государственным наградам России представлены 18 наших коллег - это 18 героических историй», - сообщил он.

«Сотрудники управления - достойные преемники славных традиций прошлого», - подчеркнул Алексей Овсянников и отдельно поблагодарил ветеранов ведомства за помощь и работу, и своих предшественников, возглавлявших управление. Он также пожелал действующим сотрудникам профессионального роста и новых достижений.