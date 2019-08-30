0
15:30
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
14:28
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
13:46
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
12:25
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
12:06
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
11:17
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
10:44
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
Еще новости
Общество

Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе

30 августа исполнилось 75 лет со дня образования УМВД России по Псковской области. Юбилейную дату отметили торжественным собранием в зале Псковского театра драмы, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников отметил, что псковское управление было создано в августе 1944 года, спустя всего месяц после освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. «Города и села лежали в руинах, приходилось восстанавливать хозяйство, устанавливать правопорядок, постепенно послевоенные трудности удалось преодолеть, - отметил он.

Алексей Овсянников также отметил, что помимо борьбы с криминалом псковские милиционеры принимали участие в конфликтах в Афганистане, на Северном Кавказе, участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. «За это время произошло много перемен, в том числе смена названия ведомства, однако задачи перед ведомством стоят все те же - обеспечение безопасности граждан», - подчеркнул он.

Руководитель регионального ведомства отметил, что благодаря работе сотрудников управления снизилась регистрация особо тяжких преступлений, возросла раскрываемость преступлений всех видов. «В этом году к государственным наградам России представлены 18 наших коллег - это 18 героических историй», - сообщил он.

«Сотрудники управления - достойные преемники славных традиций прошлого», - подчеркнул Алексей Овсянников и отдельно поблагодарил ветеранов ведомства за помощь и работу, и своих предшественников, возглавлявших управление. Он также пожелал действующим сотрудникам профессионального роста и новых достижений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
30 августа 2019
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
30 августа 2019
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
30 августа 2019
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
30 августа 2019
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
30 августа 2019
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
30 августа 2019
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
30 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области
30 августа 2019
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области

Идет загрузка...