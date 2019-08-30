Почти пять тонн ягод не пропустили в Псковскую область

14:46, 30 августа 2019, ПАИ

Почти пять тонн ягод задержали сотрудники Россельхознадзора в фитосанитарных контрольных пунктах пропуска, расположенных на российско-белорусском участке госграницы России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукцию везли в Россию из Белоруссии.

Водитель перевозил 870 килограммов малины, земляники и голубики, а также 4 тонны брусники. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора установили, что фитосанитарный сертификат, выданный на партию малины, земляники и голубики, недействителен. На нём отсутствовала подпись должностного лица, выдавшего документ. А партия брусники перемещалась без фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

В связи с этим сотрудники ведомства запретили ввоз ягод общим весом 4,87 тонн на территорию России. По факту выявленных нарушений в отношении представителей владельцев грузов возбуждены дела об административном правонарушении.