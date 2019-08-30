0
15:30
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
14:28
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
13:46
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
12:25
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
12:06
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
11:17
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
10:44
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
Еще новости
Общество

Почти пять тонн ягод не пропустили в Псковскую область

Почти пять тонн ягод задержали сотрудники Россельхознадзора в фитосанитарных контрольных пунктах пропуска, расположенных на российско-белорусском участке госграницы России. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукцию везли в Россию из Белоруссии.

Водитель перевозил 870 килограммов малины, земляники и голубики, а также 4 тонны брусники. В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора установили, что фитосанитарный сертификат, выданный на партию малины, земляники и голубики, недействителен. На нём отсутствовала подпись должностного лица, выдавшего документ. А партия брусники перемещалась без фитосанитарного сертификата, подтверждающего карантинное фитосанитарное состояние и происхождение товара.

В связи с этим сотрудники ведомства запретили ввоз ягод общим весом 4,87 тонн на территорию России. По факту выявленных нарушений в отношении представителей владельцев грузов возбуждены дела об административном правонарушении.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
30 августа 2019
24 заявки псковских НКО примут участие в конкурсе грантов в сфере межнационального сотрудничества
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
30 августа 2019
Псковские полицейские празднуют 75-летие образования ведомства в регионе
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
30 августа 2019
Останки погибших в Псковской области бойцов перезахоронят в Татарстане
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
30 августа 2019
Эксперт: Наша безответственность вредит природе гораздо сильнее, чем современное производство
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
30 августа 2019
Эксперт: Строительство одной школы в Пскове не решит проблему вторых смен
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
30 августа 2019
Анна Кузыченко: Удалось провести грандиозную работу по подготовке школ Пскова к 1 сентября
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
30 августа 2019
Михаил Ведерников поздравил сотрудников УФСБ по Псковской области с 75-летием образования регионального ведомства
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области
30 августа 2019
Братские могилы привели в порядок российские и немецкие военнослужащие в Ленинградской области

Идет загрузка...