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Общество

Полторы тонны белорусского мяса развернули на границе в Псковской области

1,5 тонны говядины и говяжьих субпродуктов из Белоруссии не прошли фитосанитарный контроль на посту «Долосцы» в Себежском районе на российско-белорусском участке границы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

В ходе проверки было установлено, что в багажном отделении транспорта перевозились 1,5 тонны говядины и говяжьих субпродукты без ветеринарных сопроводительных документов, клейм, маркировок, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Кроме того, досматриваемый автомобиль не был предназначен для перевозки мясосырья, так как в нём отсутствовало холодильное оборудование.

В связи с этим сотрудники ведомства запретили ввоз белорусского мяса на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Работники управления составили акт о возврате груза обратно в Белоруссию. По факту выявленного нарушения в отношении физического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

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