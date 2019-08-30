В России предложили объединять театры с концертными залами в случае неокупаемости

17:41, 30 августа 2019, ПАИ

Министр культуры России Владимир Мединский предложил регионам объединять театры с кинотеатрами и концертными залами, если по отдельности они нерентабельны, сообщает ТАСС.

Владимир Мединский отметил, что театры в России востребованы. Однако, по его словам, если руководители видят, что театр не рентабелен, то его следует объединить с кинотеатром и концертным залом. «Если вы чувствуете, что нет востребованности, посещаемости, то зачем тратить деньги?» - заметил министр. Он также отметил, что в случае неокупаемости театра, никто не будет против, если его совместят с другим учреждением культуры. «Для нас важна посещаемость, окупаемость», - подчеркнул министр.

Владимир Мединский также отметил, что в регионах нужны «не пустующие храмы культуры, а живые учреждения». По его словам, там, где театры хорошо работаю, их не нужно поддерживать.