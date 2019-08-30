Ветеринары Псковской области подвели промежуточные итоги работы

17:53, 30 августа 2019, ПАИ

30 августа в Пскове прошло торжественное заседание, приуроченное к Дню ветеринарного работника, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

От имени губернатора Михаила Ведерникова сотрудников ветеринарной службы с профессиональным праздником поздравила председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина. «Ваша работа — это миллионы диагностических и профилактических процедур, ветеринарно-санитарных экспертиз. Это огромный труд, объем которого даже сложно представить, и складывается он из работы каждого из вас на всех участках», — сказала председатель комитета.

В первом полугодии ветеринары области перевыполнили план по диагностическим мероприятиям на обнаружение бруцеллеза и лептоспироза. Более 10 тысяч голов домашнего скота привиты от бешенства, а для иммунизации диких животных в местах их обитания разложено более 90 тыс доз вакцины. Кроме того, проведено еще 6,3 млн экспертиз готовой животноводческой продукции, активно исследуются продукты питания, проверяются рыбоводные хозяйства.

На заседании ряд работников ветеринарной службы Псковской области получили благодарности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 20 специалистов были награждены грамотами комитета.