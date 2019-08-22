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Общество

Эксперт: В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства

В Псковской области в этом году зафиксирован только один случай бешенства. Как сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по ветеринарии, признаки бешенства в марте появились у собаки в деревне Костово-Слободка в Печорском районе.

Через некоторое время собака погибла. Указом губернатора был объявлен каратин, через два месяца после необходимых мероприятий карантин сняли. По словам хозяина, собака постоянно находилась на привязи, поэтому каким образом и от кого она заразилась бешенством эксперты так и не выяснили.

Специалисты комитета по ветеринарии заявили, что в Псковской области ведётся большая системная работа по профилактике бешенства. От этого заболевания бесплатно прививаются все плотоядные домашние животные - кошки, собаки, особенно те, которые «гуляют сами по себе».

В апреле в регион поступила вакцина против бешенства диких животных, и весной с помощью охотпользователей в лесах Псковской области удалось разложить порядка 100 тысяч доз вакцины. «Капсула с жидким препаратом замаскирована под мясные брикетики, поэтому дикие животные с удовльствием поедают эту приманку. Хотя достаточно даже того, чтобы они надкусили капсулу, чтобы вакцина подействовала, и у животного появился иммунитет», - уточнили в комитете.

В следующий раз вакцину по псковским лесам будут раскладывать уже осенью - предположительно в октябре.

Псковичам эксперты порекомендовали не гладить диких животных, не приближаться к ним «в поисках удачного кадра», бродячих собак и кошек это тоже касается. Животные с бешенством ведут себя неадекватно, агрессивно или наоборот чересчур ласково (это, например, касается диких лис, енотов). Внешнее проявление болезни у зверей - рвота и слюнотечение. 

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