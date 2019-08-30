Президента Украины пригласят в Москву на 75-летие Победы

18:04, 30 августа 2019, ПАИ

Президента Украины Владимир Зеленского пригласят в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на помощника президента России Юрия Ушакова.

Юрий Ушаков отметил, что уже 17 лидеров государств подтвердили своё участие в праздновании 75-летия в Москве. Приглашение было также направлено президенту США Дональду Трампу, но пока оно осталось без ответа.

На 70-летие Победы 9 мая 2015 года в Москву приехали лидеры стран СНГ, Индии и Китая. Большинство руководителей западных стран от участия в празднике отказались.