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Общество

Обновлённый переход через железнодорожные пути появится на стругокрасненской станции Новоселье

Участники заседания межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Псковской области обсудили результаты проверки состояния улично-дорожной сети в районах, в том числе пешеходных переходов у образовательных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По итогам проверок вице-губернатор Василий Осипов поручил главам муниципальных образований усилить контроль за соблюдением установленных требований и кратчайшие сроки устранить все нарушения.

Также речь шла о безопасности железнодорожных переездов и, в частности, об организации безопасного перехода железнодорожных путей в поселке Новоселье Стругокрасненского района. Существующий переход через железнодорожные пути оборудован деревянным настилом, установлены предупреждающие знаки. Планируется, что в 2020 году на станции появится более современный переход, оснащённый звуковой и световой сигнализацией.

Василий Осипов обратил внимание участников обсуждения на необходимость контроля за запланированными работами. «Все они должны быть выполнены в установленные сроки, ведь от этого напрямую зависит безопасность всех участников дорожного движения, в особенности — пешеходов», — отметил он.

Участники заседания обсудили вопросы усиления контроля за работой такси и необходимость пресечения незаконной деятельности перевозки пассажиров регулярными маршрутами под видом заказных.

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