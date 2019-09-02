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Общество

Более 200 тысяч рублей украл с карты псковича мошенник из Пензы

В Пскове у местного жителя с банковской карты украли 248 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

По словам потерпевшего, он разместил в интернете объявление об аренде жилого помещения. Потенциальный арендатор позвонил мужчине и с его счета исчезло 248 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в Калуге. Выяснилось, что номер мошенника был зарегистрирован в Самарской области, а звонивший – 47-летний житель Пензы. У мужчины уже имеется судимость за мошенничество.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).

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