Новую теплотрассу за 11 млн рублей построят в Пскове
В Пскове объявлен аукцион на строительство теплотрассы от котельной № 27 на улице Солнечной, 14 до котельной № 7 на Советской армии, 54. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 11 млн 87 тыс. 639,08 рубля. Источник финансирования - средства Псковских тепловых сетей, Фонда содействия реформированию ЖКХ и областного бюджета.
Проведение аукциона запланировано на 9 сентября.
Работы должны быть завершены к 1 декабря.