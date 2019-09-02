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Общество

Сотрудники Псковского музея помогли сразу двум съёмочным группам

Сотрудники Псковского музея помогли сразу двум съёмочным группам. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения, на объектах музея работали съёмочные группы телеканала «Звезда» и программы «Непутёвые заметки».

С 23 по 28 августа на территории Псковского кремля телеканал «Звезда» проводил съёмки исторического документального фильма. Со съемочной группой работал научный сотрудник музея Роман Коваль.

С 27 по 30 августа также в Псковском кремле проходили съёмки «Непутёвых заметок». С группой работал научный сотрудник музея Алексей Голубев.

Это уже не первые съемки телепередачи в Пскове. В 2014 году съемочная группа уже работала в городе.

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