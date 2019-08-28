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Общество

Съёмочная группа «Непутёвых заметок» приехала в Псковскую область

Фото комитета по туризму Псковской области

Съемочная группа телепрограммы о путешествиях «Непутевые заметки» приехала в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального комитета по туризму.

Фото комитета по туризму Псковской области

27 августа съемки прошли на территории Талабских островов — на островах Залита и Белова. Также для передачи снимут материалы с фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи», из мест крафт- и гастрономического туризма Печорского района.

Фото комитета по туризму Псковской области

Помимо этого, отснимут достопримечательности Изборска и Пскова. Команда «Непутевых заметок» работает в регионе по 30 августа.

Фото комитета по туризму Псковской области

В прошлый раз съемочная группа «Непутёвых заметок» работала в Псковской области в 2014 году. Осенью того же года на Первом канале вышел цикл из трёх передач, посвящённый основным туристическим точкам региона. 

«Непутёвые заметки» выходят на «Первом канале» с 1996 года. Автор и ведущий программы - Дмитрий Крылов.

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