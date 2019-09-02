В первый день нового учебного года псковские школьники повторили правила электробезопасности

17:23, 02 сентября 2019, ПАИ

В первый день нового учебного года специалисты филиала «Россети Северо-Запад» «Псковэнерго» проводят тематические занятия по электробезопасности для младшеклассников Пскова. Для обсуждения разных аспектов детской безопасности на подобные занятия приглашаются спасатели, пожарные, энергетики, медики. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В этом году такие уроки прошли в Псковском педагогическом комплексе и школе № 11 при участии специалистов областного Центра противопожарной пропаганды и общественных связей, «Псковэнерго», ВДПО и Центра медицинской профилактики. Тематический блок по электробезопасности нацелен на актуализацию знаний о правилах обращения с домашними электроприборами или поведения около энергообъектов на улице.

Ученики второго и третьего классов из Псковского педагогического комплекса повторили основные правила безопасного обращения с бытовой техникой. Для закрепления знаний школьники получили полезные подарки от «Псковэнерго»: расписания уроков, книжные закладки и тетради с памятками по электробезопасности.

В классные библиотеки переданы наборы брошюр с историями о Тилли-Тукки и его друзьях, изданные при поддержке «Россети Северо-Запад». Второклассники из школы № 11 вспомнили основы электробезопасности, отвечая на вопросы тематической викторины. Для дальнейшего изучения правил ребятам были вручены обучающие раскраски, которые помогут освоить основные правила поведения вблизи электросетевых объектов на улице.

Для ребят постарше – учащихся четвертого класса Псковского педагогического комплекса – было организовано занятие, посвященное безопасному обращению с мобильным телефоном. Специалисты, представляющие Псковский центр медицинской профилактики, рассказали, как пользоваться гаджетом без вреда для здоровья.

От энергетиков ребята получили буклеты-памятки, как сделать безопасное селфи на фоне энергообъектов. Учащихся четвертых классов школ Пскова и области в новом учебном году ждет углубленное изучение правил пожарной и электробезопасности в рамках традиционной региональной комплексной акции «Я и пожарная безопасность», которая проводится уже в 16-й раз.

«Псковэнерго» поздравляет школьников, родителей и педагогов с началом нового учебного года и напоминает, что соблюдение простых правил электробезопасности поможет сохранить жизнь и здоровье.