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День охотника впервые будут праздновать в псковском «Раздолье» 14 сентября

День охотника — 2019 пройдёт в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» 14 сентября. Как сообщил Псковскому агентству информации председатель общественной организации «Союз охотников Псковской области» Владимир Сорокин, мероприятие проводится впервые в Пскове, но в планах — его ежегодное проведение.

На мероприятие приглашены участники и гости из Ленинградской, Смоленской, Тверской, Новгородской и Псковской областей, а также из Белоруссии и Прибалтийских государств.

«В этом году мы планируем собрать на нашем мероприятии до 3 тысяч человек. Я надеюсь, что эта цифра будет в последующем увеличиваться, как и география наших участников и гостей», - отметил Сорокин.

На празднике состоится выставка охотничьих собак, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, презентация охотничьих хозяйств и их услуг, а также различные мастер-классы.

Также в рамках  развлекательной части мероприятия пройдут различные конкурсы, будут выступать самодеятельные коллективы, откроется выставка-продажа товаров для охотников. Завершит мероприятие концерт с фаер-шоу и салют.

Гостей и участников ждут 14 сентября в в спортивно- туристическом комплексе «Раздолье» (г. Псков, Ленинградское шоссе, 5а)

Подробная информация размещена в группе в соцсети «Вконтакте».

 

 

 

 

 

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