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Общество

Ряды псковских полицейских пополнили выпускники ведомственных вузов

В УМВД России по Псковской области прошло торжественное вручение служебных удостоверений молодым сотрудникам, окончившим образовательные организации системы МВД по различным направлениям деятельности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В торжественном мероприятии приняло участие около 40 выпускников, дальнейшее прохождение службы которых непосредственно будет проходить в Псковской области.

С напутственным словом к новоиспеченным стражам порядка обратился временно исполняющий обязанности начальника управления по работе с личным составом полковник полиции Сергей Ащеулов: «Именно первые годы службы в органах внутренних дел определяют будущее сотрудников. Желаю вам быть настойчивыми в своих начинаниях и с каждым годом совершенствовать свои первоначальные навыки».

Кроме того, руководитель обратил особое внимание на соблюдение сотрудниками правил поведения как на службе, так и в свободное от работы время. А кадровому аппарату, в свою очередь, были даны указания посвятить молодых сотрудников в тонкости работы и закрепить за ними наиболее опытных наставников.

 

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