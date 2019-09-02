У несовершеннолетних учащихся СИЗО-1 прошёл урок безопасности

22:28, 02 сентября 2019, ПАИ

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Псковской области у несовершеннолетних учащихся учебно-консультационного пункта вечерней школы прошел урок безопасности. Оьб этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Как рассказала классный руководитель УКП Наталья Афанасьева, урок состоял из трех блоков. Первая часть была посвящена 15-летию трагедии в школе Беслана. Ребята посмотрели документальный фильм «Город Ангелов», создали стенд «Террору-нет».

Вторая часть урока познакомила слушателей с хронологией Второй мировой войны, после чего состоялся просмотр документального фильма о подвиге людей, которые защищали страну ценой своей жизни.

В память о детях, погибших во время теракта в Беслане, и воинов Второй мировой войны, были зажжены свечи.

Следующий блок был посвящен ликбезу, чтобы обезопасить себе жизнь и позаботиться о других, от различных неблагоприятных ситуаций в повседневной жизни.

Наталья Афанасьева призвала ребят помнить историю своей семьи, своей страны. «Совершайте добрые поступки, проявляйте заботу о родных и близких, будьте бдительны и отдавайте дань уважению памяти о людях, которые ценой своей жизни сохраняли мирное небо над нашими головами» - подытожила учитель.