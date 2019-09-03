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С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы не будут ходить по улице Фабрициуса в Пскове

С 5 сентября по 30 ноября городские автобусы временно прекратят движение по улице Яна Фабрициуса в Пскове в связи с ремонтом дороги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

На время дорожных работ автобусы маршрутов №№2, 6, 16 от площади Победы будут ходить по улицам Советской и Вокзальной до остановки «Вокзал» в прямом и обратном направлении. Автобусы маршрутов №№8, 8а и 19 в этот период пустят по улице Кузнецкой.

Участок улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской будет закрыт на ремонт с 6:00 5 сентября до 24:00 30 ноября. Для объезда автомобилистов призывают использовать улицы Советскую и Гражданскую.

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