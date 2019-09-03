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Общество

Прослушивания в театральную мастерскую «Гвозди» состоятся 4 и 5 сентября в Пскове

Поступающих в детскую театральную мастерскую «Гвозди» в Пскове на этой неделе ждут прослушивания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Просмотры начинающих артистов состоятся 4 и 5 сентября в медиахолле Театрально-концертной дирекции по адресу: улица Пушкина, 13а (3 этаж).

Конкурс для поступления в младшую возрастную группу (8-12 лет) пройдёт 4 сентября в 18:00. Поступающих в старшую группу (13-18 лет) ждут 5 сентября в 18:00.

Регулярные занятия в мастерской начнутся с 17 сентября. Задать дополнительные вопросы можно по телефону +7 (911) 395-77-63.

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