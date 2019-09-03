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Общество

Назначить ежемесячные выплаты сотрудникам первичной медпомощи поручил Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства также попросил определить дополнительный повышающий коэффициент к единовременным компенсациям медработникам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках и поселках городского типа в районах Крайнего Севера, в Арктической зоне, а также на удаленных территориях с низкой транспортной доступностью.

Также до 1 декабря правительству поручено представить предложения по снижению налоговой нагрузки на медицинские организации первичного звена здравоохранения за счет освобождения от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога.

Кроме того, до 1 октября будут представлены предложения о совершенствовании отраслевой системы оплаты труда медработников. В частности, будет предусмотрена единая структура зарплаты медработников по всей России, а также нормативы минимального оклада медработника

Сообщается, что правительство в том числе подготовит предложения по единым правилам установления в системе здравоохранения надбавок медработникам, в том числе стимулирующего характера. Также в докладе будет предлагаться максимально допустимый для медработников, в том числе первичного звена здравоохранения, уровень совместительства.

Ответственным за выполнение поручений назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

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