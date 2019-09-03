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Общество

Новое оборудование за 700 тысяч появилось в псковском центре помощи детям по требованию прокуратуры

В псковском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, благодаря вмешательству прокуратуры установили новое оборудование на общую сумму около 700 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что территория центра была недостаточно благоустроена - отсутствовало игровое и спортивное оборудование в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Это является нарушением пунктов 3.1, 3.5, 3.11 СанПиН 2.4 3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Прокурор города Пскова внес в адрес руководителя учреждения представление с требованием устранить нарушения закона.

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