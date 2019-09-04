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Общество

В России новую вакцину от гриппа поставят для пациентов из групп высокого риска

В России началось применение новой вакцины от гриппа. Она содержит не три, а четыре штамма гриппа: два группы А и два группы B. Как сообщила глава министерства здравоохранения России Вероника Скворцова, это позволяет защитить людей с ослабленным иммунитетом от всех возможных штаммов сезонного заболевания.

В этом году новая вакцина будет предоставлена для пациентов из групп высокого риска — людей с хроническими заболеваниями, с ишемической болезнью сердца, людей с ожирением, сахарным диабетом, сообщает Интерфакс.

Известно, что вакцина уже зарегистрирована. Глава ведомства подчеркнула, что вакцина создает высокий иммунитет, не имеет побочных действий.

«Наша задача до 2023 года полностью заменить трехвалентную вакцину на четырехвалентную», - отметила Вероника Скворцова.

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