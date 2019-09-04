В Пскове ищут актёров на главные роли в фильме о молодёжи

13:00, 04 сентября 2019, ПАИ

В Пскове пройдёт кастинг актёров на главные роли для съёмки фильма о молодёжи, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Кастинг организован на базе Центра поддержки кинематографии, созданном в Театрально-концертной дирекции. Съемки полнометражного фильма состоятся в Псковской области летом 2020 года. Режиссёром станет Наталья Постовалова из Москвы. К участию в кастинге приглашаются юноши от 12 до 16 лет ростом до 170 см.

Кастинг состоится 20 сентября в 16:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции по адресу: улица Пушкина, 13 А (3 этаж).

Приходить можно без предварительной записи. Справки по телефону 8-911-395-77-63.

В мае 2019 года администрация Псковской области подписала соглашение, согласно которому на базе Театрально-концертной дирекции создан Центр поддержки кинематографии. Он получил полномочия по государственной поддержке киностудий, действующих на территории региона. Заявки на возмещение части на производство фильмов, снятых на территории Псковской области, а также вопросы можно направлять на адрес электронной почты kino@tkd-pskov.ru.