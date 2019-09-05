Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России станет гостем ПАИ-live

09:08, 05 сентября 2019, ПАИ

5 сентября в 11:00 гостем прямого эфира ПАИ-live станет вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман. В Псковской области он участвует в «гастрономической экспедиции» - эксперты мирового уровня тестируют маршруты, которые регион предлагает для ценителей «гастрономического туризма». Участники делегации побывали в имении «Алтунъ», КФХ «Душевный хутор», КФХ «Сельская усадьба», ГК «Изборск», РГК «Двор Подзноева» и ряде других объектов.

В прямом эфире Леонид Гелибтерман поделится свои мнением о туристической привлекательности Псковской области, о перспективах развития гастрономических маршрутов в регионе. Свои вопросы гостю редакции можно оставить на странице ПАИ-live.