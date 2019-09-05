Начался ПАИ-live с вице-президентом федерации рестораторов и отельеров России

11:07, 05 сентября 2019, ПАИ

Началсь видеотрансляция из редакции Псковского агентства информации, гость прямого эфира ПАИ-live - президент Международного эногастрономического центра, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Леонид Гелибтерман. В Псковской области он участвует в «гастрономической экспедиции», вместе с другими экспертами мирового уровня изучает маршруты, которые регион предлагает для любителей «гастрономического туризма». Участники делегации побывали в имении «Алтунъ», КФХ «Душевный хутор», КФХ «Сельская усадьба», ГК «Изборск», РГК «Двор Подзноева» и ряде других объектов.

В прямом эфире Леонид Гелибтерман поделится свои мнением о туристической привлекательности Псковской области, о перспективах развития гастрономических маршрутов в регионе, об актуальных способах увеличения турпотока. Свои вопросы гостю редакции можно оставить на странице ПАИ-live.