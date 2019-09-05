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Общество

Найден способ выявления первых признаков сердечного приступа задолго до его наступления

Британские ученые обнаружили способ выявления первых признаков сердечного приступа задолго до его наступления, сообщает ТАСС.

Специалисты из Оксфордского университета создали технологию на основе искусственного интеллекта, которая может выявить людей с повышенным риском сердечного приступа практически за 10 лет до его возникновения. Новая программа проводит анализ обычных изображений, полученных в результате компьютерной томографии (КТ) сердца. С ее помощью специалисты изучили особенности периваскулярной жировой ткани и определили экспрессию генов, связанных с рубцеванием, воспалением и образованием новых кровеносных сосудов.

Этот алгоритм позволит определить риск сердечного приступа у пациента за много лет до его возникновения. При этом точность такого прогноза, по итогам специальных клинических испытаний, составила 85-90%.

«То, что мы можем видеть с помощью КТ, - это лишь вершина айсберга. Мы разработали чрезвычайно мощную систему искусственного интеллекта, которая заглядывает внутрь и выявляет факторы, представляющие наибольшую опасность для пациентов», - сказал профессор Оксфордского университета Хараламбос Антониадис. 

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