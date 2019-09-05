Участок улицы Яна Фабрициуса в Пскове закрыт на реконструкцию с 5 сентября

13:02, 05 сентября 2019, ПАИ

5 сентября в Пскове участок улицы Яна Фабрициуса от площади Победы до улицы Гражданской закрыли для проведения ремонтных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На этом участке будет расширена проезжая часть, заменено дорожное покрытие, выложены тротуары, заменены коммуникации и установлено обновленное освещение. Дорогу от площади Победы до Гражданской будут ремонтировать до 30 ноября.

В качестве объезда определены улицы Советская и Гражданская. Автобусы маршрутов №№ 2, 6, 16 от площади Победы будут ходить по улицам Советской и Вокзальной до остановки «Вокзал» в прямом и обратном направлении. Автобусы маршрутов №№ 8, 8а и 19 в этот период пустят по улице Кузнецкой.

В будущем запланирована полная реконструкции улицы Яна Фабрициуса и перекрёстков на ней. Работы пройдут в несколько этапов в течение двух лет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».