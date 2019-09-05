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Общество

Сергей Пайст: Население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО

«Глобально население Псковской области неплохо приняло реформу в сфере обращения с ТКО», - заявил руководитель ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области на круглом столе 5 сентября. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Пайста, звонки поступают чаще технического формата, и касаются текущих вопросов. «По итогу 8 месяцев результат есть, мы не сидим на месте, но вопросы еще остаются», - признал руководитель компании.

Он также сообщил, что оценочная стоимость строительства контейнерных площадок в регионе - 300 млн рублей, поэтому в ряде случаев оператору выгоднее организовывать мешковой сбор мусора. «На эту тему работа с населением тоже ведётся», - добавил Сергей Пайст.

  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова
  • Круглый стол: Реформа отходоперерабатывающей отрасли в Псковской области
    Фото: Дарья Хваткова

У директора компании-регоператора уточнили, какие меры принимаются для наведения порядка с квитанциями, в том числе, в частном секторе. Сергей Пайст обратил внимание, что не все дома имеют номера. «Есть целые деревни, где не понятно кто, где и с кем живет», - поделился Пайст.

Один из участников круглого стола предложил организовать сверку населения, подключить к этому все административные ресурсы, чтобы решить проблему. Сергей Пайст заявил, что единой базы нигде нет, «хоть перепись населения проводи». «Сейчас продублировали письмо новому начальнику УМВД, может, что-то изменится», - добавил он.

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