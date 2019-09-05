Где останавливаются автобусы в связи с ремонтом улицы Яна Фабрициуса в Пскове: Улицы и новые остановки

20:21, 05 сентября 2019, ПАИ

Городские автобусы в Пскове временно прекратят движение на улице Яна Фабрициуса с 5 сентября по 30 ноября из-за ремонта дороги. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса, в связи с этим у ряда автобусов появятся новые временные остановки.

Так, автобус №2 следует с обычными остановками от улицы Рокоссовского до площади Победы. Затем от площади Победы он поворачивает направо и следует по улице Советской с одной остановкой - «11 школа». Временные остановки «11 школа» оснащены специальными знаками и находятся вблизи от школы и пешеходного перехода. После этого автобус следует по улице Вокзальной, останавливается у завода «АВАР», и у конечной - «Вокзал». Аналогичные остановки и в обратном направлении.

В пресс-службе пояснили, что круговое движение на площади Победы открыто для поворота и разворота автобусов, но далее от площади Победы до «Вокзала» перекрыта улица Яна Фабрициуса, поэтому автобус едет по улице Советской.

Автобус №6 (в сторону деревни Череха) следует по обычному маршруту от остановки «Улица Рокоссовского» до остановки «Площадь Победы». От площади Победы он также едет по улице Советской: с одной остановкой «11 школа», а затем поворачивает на улицу Вокзальную и останавливается у завода «АВАР». Далее маршрут проложен до вокзала.

«После этого автобус №6 следует по своему обычному маршруту: «Вокзал» - «завод АВАР» - «улица Советской Армии» и так далее. Аналогично чередуются остановки во время движения автобуса в обратном направлении», – отметили в пресс-службе.

В Псковпассажиравтотрансе просят обратить особое внимание на аншлаги, расположенные на лобовых стеклах автобусов с указанием маршрутов следования: «На Череху» или «На Рокоссовского».

Также автобус № 16 от площади Победы будет следовать по улице Советской и Вокзальной до остановки «Вокзал» в прямом и обратном направлениях. Маршруты автобусов №№8, 8а и 19 в этот период проложат по улице Кузнецкой.