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Общество

Список установщиков счётчиков планируется разместить на госуслугах

В России планируется создать реестров организаций, имеющих право заниматься заменой счетчиков электроэнергии, воды и газа. Инициативу поддержало Министерство строительства и ЖКХ, пишет газета «Известия».

С таким предложением в Правительство обратилась общероссийская общественная организация «Деловая Россия». Перечень сертифицированных компаний предлагается публиковать на официальном портале госуслуг. Также общественники уверены, что население нужно обязательно информировать о сроках эксплуатации приборов и фактах мошенничества.

Эксперты считают инициативу полезной, однако опасаются, что издержки по ведению реестра могут отразиться на жильцах.  

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