В детском саду в Переслегино в 2020 году отремонтируют водопровод и часть помещений

09:43, 06 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил продолжить капитальный ремонт детского сада «Росинка» в деревне Переслегино Великолукского района. Работы будут проводится в 2020 году. Такое решение глава региона принял во время посещения детского сада 5 сентября, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В июне дошкольное учреждение в Переслегино было закрыто из-за аварийного состояния кровли. По решению губернатора на ремонтные работы экстренно были выделены средства. Ход работ Михаил Ведерников взял под личный контроль.

За лето в детском саду привели в порядок кровлю, фасад здания, заменили часть окон, отремонтировали несколько помещений. Такой объём работ удалось выполнить за счёт средств областного и муниципального бюджетов, а также благодаря спонсорской помощи.

Михаил Ведерников вместе с главой района Сергеем Петровым осмотрел внутренние помещения и те, где ремонт ещё ведётся, и те, где работы уже завершены.

В детском саду нужно завершить ремонт внутренних помещений, обновить оставшиеся окна, водопровод, установить ещё одну игровую площадку. Михаил Ведерников обратил внимание на необходимость запуска всех конкурсных процедур на выполнение работ в начале года, чтобы провести их за лето.

Михаил Ведерников предложил обратиться к великолукским предприятиям, чтобы они взяли шефство над «Росинкой».

«С этого года мы просто заново родились», — заявила заместитель директора по дошкольному воспитанию Переслегинской гимназии Мария Барсукова и поблагодарила губернатора от лица коллектива и родителей воспитанников за возрождение детского сада.